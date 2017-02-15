قالمة

إنهاء مهام “مير “عين رقادة

15.02.2017

 

على خلفية متابعته قضائيا تم إنهاء مهام رئيس المجلس البلدي لبلدية عين رقادة المنتمي لحزب الأرندي حسب ما علم من مصادرنا ، بأن والي ولاية قالمة ، قد قرر إنهاء مهام رئيس المجلس البلدي لبدية عين رقادة ،  وتعويضه بالنائب عضو المكتب التنفيذي السيد غناي خوجة المنتمي لنفس الحزب ، و قد جاء قرار والي الولاية هذا على ضوء المتابعات القضائية التي توبع من خلالها رئيس البلدية المنتهية مهامه و التي تم الفصل فيها مؤخرا من طرف مجلس قضاء قالمة الذي قضي فيها بمعاقبته بعام حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية و هذا بعد أن تمت متابعته بعدة تهم  تتعلق أساسا باستعمال الممتلكات العامة على نحو غير شرعي وسوء استغلال الوظيفة.لتقرر المسؤولة الأولى على الجهاز التنفيذي إنهاء مهامه.

 

ل.عزالدين

 

 

 

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