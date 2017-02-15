إنهاء مهام “مير “عين رقادة

على خلفية متابعته قضائيا تم إنهاء مهام رئيس المجلس البلدي لبلدية عين رقادة المنتمي لحزب الأرندي حسب ما علم من مصادرنا ، بأن والي ولاية قالمة ، قد قرر إنهاء مهام رئيس المجلس البلدي لبدية عين رقادة ، وتعويضه بالنائب عضو المكتب التنفيذي السيد غناي خوجة المنتمي لنفس الحزب ، و قد جاء قرار والي الولاية هذا على ضوء المتابعات القضائية التي توبع من خلالها رئيس البلدية المنتهية مهامه و التي تم الفصل فيها مؤخرا من طرف مجلس قضاء قالمة الذي قضي فيها بمعاقبته بعام حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية و هذا بعد أن تمت متابعته بعدة تهم تتعلق أساسا باستعمال الممتلكات العامة على نحو غير شرعي وسوء استغلال الوظيفة.لتقرر المسؤولة الأولى على الجهاز التنفيذي إنهاء مهامه.

ل.عزالدين