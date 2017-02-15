- سيدي السعيد في خطر
- تم ضبطه على مستوى حي سيدي سالم : توقيف قاتل جاره بسيدي عيسى بعنابة
- ستتم دراستها لاحقا من طرف اللجنة الولائية : أكثر من 1400 طعن في قائمة السكن الاجتماعي بسيدي عمار
- تخصيص سيارة إسعاف عند المدخل لنقل النساء الحوامل إلى مصلحة التوليد : منع سيارات المواطنين من الدخول إلى مستشفى ابن رشد
- بعد تقليص مدة إعادة التهيئة : افتتاح «البريد المركزي» بعنابة في عيد العمال
-
بعد انتهاء أشغال تهيئة وتوسعة المدرج الرئيسي : نزول طائرة بوينغ من الحجم الكبير بمطار تبسة لاختبار جاهزيته لتنظيم الرحلات الدولية
-
العملية تتم بمعدل 6 ولايات في اليوم : غربلة ملفات مترشحي الأفلان للتشريعيات ستنتهي في غضون 6 أيام
- اتهموه باستغلال “ الشكارة” من أجل الترشح تحت راية الحزب : مناضلو الأفلان يرفضون ترشح مناضل من الأرندي ويطالبون بتدخل ولد عباس
-
أكثر من 6 ملايين مركبة مؤمنة لدى شركات التامين : زيادة بـ 20 بالمائة في تأمين السيارات بسبب الارتفاع الرهيب لحوادث المرور
- قالمة : إنهاء مهام “مير “عين رقادة
- أم البواقي/ اثر تأخر دفع أجورهم الشهرية : عمال مدرسة الأطفال المعوقين بصريا يدخلون في إضراب مفتوح
- بسبب عجز العديد منهم التسجيل رغم انتهاء المهلة : مشاكل طلبة “الكابا “بعنابة تتواصل
-
الوالي يعاين وتيرة الأشغال ويقف على حقيقة الأوضاع : تأخر أشغال الفرن العالي يؤجل زيارة الوزير الأول لعنابة
-
بسبب ندرة الأدوية في معظم الصيدليات : مرضى القلب وضغط الدم يستغيثون
-
بعد تقليص مدة إعادة التهيئة : افتتاح «البريد المركزي» بعنابة في عيد العمال
-
جيجل / سيوفر فاتورة ضخمة تقدر بتسعة ملايير دولار : تغطية حاجيات السوق الوطنية من الإسمنت عبر مصنع بلارة آفاق 2020
- برج بوعريريج : تنصيب مداومة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية
-
عنابة/ إثر تفريق احتجاج سكان جمعة حسين بالقوة العمومية : توقيفات وجرحى في صفوف المحتجين ورجال الأمن
-
ناشدوا وزير العمل محمد الغازي بالتدخل : المستفيدون يطالبون بإتمام مشروع 599 مسكنا FNPOS
- تيزي وزو : 20ألف دينار غرامة مالية ضد 14 شخصا متهمين بالتجمهر غير المصرح
-
بعد إنتهاء مدة الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 : مصالح الكاسنوس تشرع في اتخاذ الإجراءات الجديدة
- تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين جامعة عنابة ومديرية التربية : أيام إعلامية لتوجيه طلاب البكالوريا للتسجيلات الجامعية
- سكيكدة : يوم إعلامي لفائدة مستشاري التربية
-
جيجل /السكان يهددون بتصعيد لهجتهم : أزمة عطش حادة بالأحياء الجديدة لبلدية العنصر
- فيما تسعى للحصول على شراكة مع الضمان الاجتماعي لخدمة المرضى : جمعية واحة تفتح مركزا جديدا لتساهم في التكفل بمرضى السرطان
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك