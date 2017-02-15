عمال مدرسة الأطفال المعوقين بصريا يدخلون في إضراب مفتوح

دخل يوم أمس عمال وموظفي مدرسة الأطفال المعوقين بصريا في إضراب مفتوح إلى غاية تسوية وضعيتهم المالية العالقة والتي أثرت بشكل كبير على ظروفهم العائلية اثر تأخر دفع مرتباتهم لشهرين متتاليين جانفي ، فيفري ،وحسب العريضة الممضاة من قبل أزيد من 60 عاملا فإنهم قبل اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح كانوا قد قاموا بوقفة احتجاجية يوم 08/02/2017 غير أنها لم تجد أذانا صاغية ليعاودوا الكرة بالتوقف عن العمل يوم 12/02/2017 على أمل أن يستجاب لمطالبهم لكن ورغم تدخل مدير النشاط الاجتماعي الذي عقد اجتماعا معهم أين استمع لانشغالاتهم ووعدهم بإيجاد الحلول في ظرف ثلاثة أيام لكن وبعد انتهاء المهلة لم يتحقق شيء وذهبت وعود مدير النشاط الاجتماعي أدراج الرياح .بحسب الشكوى أين قرر العمال الدخول في إضراب مفتوح قصد لفت انتباه السلطات الولائية والتدخل لحل وضعيتهم العالقة.

أحمد زهار