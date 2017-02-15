بسبب عجز العديد منهم التسجيل رغم انتهاء المهلة
مشاكل طلبة “الكابا “بعنابة تتواصل
15.02.2017
يشتكي الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة بعنابة من الاكتظاظ الذي يشهده موقع التسجيل ما جعل الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في التسجيل رغم أن كلية الحقوق بجامعة باجي مختار قد أعلنت من قبل أن التسجيلات النهائية الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ستبدأ في السابع فيفري وتمتد إلى غاية الرابع عشر منه، لكن فترة التسجيلات انتهت مع عجز الكثير منهم عن التسجيل مما دفع الإدارة لتمديد الفترة ليومين أخريين حيث ستنتهي اليوم لكن الفترة حسب العديد من طلاب الكابا غير كافية. وما زاد من مشاكل هؤلاء الطلاب هو استئناف الدراسة التي انطلقت أمس فيما لم يتم الكثير منهم التسجيلات ،لتضاف بذلك إلى المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها طلبة الكابا خاصة بعد تأخر انطلاق التكوين منذ تاريخ الإعلان عن نتائج المسابقة في 14 أفريل 2016 المشكل الذي أرهقهم لاسيما وأنهم لم يجدوا أدنى مبرر لطول هذه المدة طالما أن الإطار التشريعي والتنظيمي متوفر لإنجاح عملية التكوين في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة. وقد استبشر الطلبة المعنيون بولاية عنابة، بهذا القرار المتخذ من طرف الإدارة الوصية باستئناف الدراسة خاصة وأنهم رفعوا في الأيام القليلة الماضية رسالة احتجاج عن تأخر انطلاق التكوين بقسم الكفاءة المهنية للمحاماة إلى وزيري العدل والتعليم العالي والبحث العلمي مطالبين باستئناف الدراسة والتكوين،قبل أن يصطدموا بمشكل التسجيلات وصعوبة الولوج للموقع عبر الانترنات.
ص.ب
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