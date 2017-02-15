مشاكل طلبة “الكابا “بعنابة تتواصل

يشتكي الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة بعنابة من الاكتظاظ الذي يشهده موقع التسجيل ما جعل الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في التسجيل رغم أن كلية الحقوق بجامعة باجي مختار قد أعلنت من قبل أن التسجيلات النهائية الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ستبدأ في السابع فيفري وتمتد إلى غاية الرابع عشر منه، لكن فترة التسجيلات انتهت مع عجز الكثير منهم عن التسجيل مما دفع الإدارة لتمديد الفترة ليومين أخريين حيث ستنتهي اليوم لكن الفترة حسب العديد من طلاب الكابا غير كافية. وما زاد من مشاكل هؤلاء الطلاب هو استئناف الدراسة التي انطلقت أمس فيما لم يتم الكثير منهم التسجيلات ،لتضاف بذلك إلى المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها طلبة الكابا خاصة بعد تأخر انطلاق التكوين منذ تاريخ الإعلان عن نتائج المسابقة في 14 أفريل 2016 المشكل الذي أرهقهم لاسيما وأنهم لم يجدوا أدنى مبرر لطول هذه المدة طالما أن الإطار التشريعي والتنظيمي متوفر لإنجاح عملية التكوين في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة. وقد استبشر الطلبة المعنيون بولاية عنابة، بهذا القرار المتخذ من طرف الإدارة الوصية باستئناف الدراسة خاصة وأنهم رفعوا في الأيام القليلة الماضية رسالة احتجاج عن تأخر انطلاق التكوين بقسم الكفاءة المهنية للمحاماة إلى وزيري العدل والتعليم العالي والبحث العلمي مطالبين باستئناف الدراسة والتكوين،قبل أن يصطدموا بمشكل التسجيلات وصعوبة الولوج للموقع عبر الانترنات.

ص.ب