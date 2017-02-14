وفـــاة ســـتــيــنــي بعد ســــقــوطـــه بــــأولاد رحمون

توفي يوم أول أمس، كهل «غ ب» يبلغ من العمر 64 سنة، بعد سقوطه من على مرتفع، حيث أدت الإصابات الخطيرة التي تعرض لها للتعجيل بوفاته. وقد أسعف من طرف مصالح الحماية المدنية ونقل إلى العيادة متعددة الخدمات بأولاد رحمون.

لعبودي.ع