وفـــاة ســـتــيــنــي بعد ســــقــوطـــه بــــأولاد رحمون

14.02.2017

 

توفي يوم أول أمس، كهل «غ ب» يبلغ من العمر 64 سنة، بعد سقوطه من على مرتفع، حيث أدت الإصابات الخطيرة التي تعرض لها للتعجيل بوفاته. وقد أسعف من طرف مصالح الحماية المدنية ونقل إلى العيادة متعددة الخدمات بأولاد رحمون.

   لعبودي.ع

 

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