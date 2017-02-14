انتــحــار امـــرأة من عـــلى جــسر بــاب القنــطرة بــقسنطينة

قامت، صبيحة يوم أمس، سيدة في 40 من العمر بالانتحار برمي نفسها من على جسر باب القنطرة بقسنطينة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة الثامنة و النصف، لإسعاف ضحية سقطت من أعالي جسر باب القنطرة، أين لقت حتفها بعين المكان، و تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قسنطينة الجامعي في حين تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

لعبودي.ع