صالح صويلح يرفض رفع تسعيرة الخبز ويحذر من الإضرابات

عادل أمين

رفض الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح مطلب ممثلي الخبازين برفع تسعيرة الخبز العادي والمحسن في والوقت الحالي محذرا مكاتبه الولائية من الموافقة على تنظيم الاضرابات والاحتجاجات خلال هذه الفترة دون استشارته شخصيا وذلك حرصا على الصالح العام.وقال مصدر من الاتحاد أمس الثلاثاء أنه على إثر الإحتجاجات المتكررة للخبازين في عدة ولايات وبعد إلحاحهم الشديد لرفع انشغالاتهم إلى الجهات الوصية إستقبل الأمين العام والناطق الرسمي للإتحاد صالح صويلح مساء أول أمس بمقر الأمانة الوطنية ممثلين عن الخبازين حيث تمحور النقاش حول أهم المشاكل والانشغالات لهذا القطاع الحساس ودراسة الحلول والإقترحات التي تنظم هذا النشاط حيث أكد الأمين العام بأنه لا يمكن رفع تسعيرة الخبز أو الإضراب في هذه الضروف الصعبة مؤكدا على رفع كل المطالب والانشغالات ومناقشتها مع معالي وزير التجارة لإيجاد الحلول الملائمة والمرضية لجميع الأطراف كما وجه تعليمة تنظيمية إلى كافة المكاتب الولائية عبر كامل التراب الوطني بعدم الموافقة على أي إضراب أو احتجاج إلا بعد استشارته شخصيا و أكد لهم أن إستقرار الجزائر قبل كل شيء وفوق كل إعتبار. والجدير بالإشارة أن الخبازين كانوا قد شنوا مؤخرا إضرابا عن العمل ببعض الولايات على غرار ولاية عنابة طالبوا من خلالها برفع هامش الربح في المقابل استغل بعض أصحاب المخابز الإضراب وقاموا برفع تسعيرة الخبز إلى 15 دينار الأمر الذي لقي استهجان المواطن العنابي وتدخل صارم من مديرية التجارة التي قامت بإتخاذ عقوبات ردعية في حق المخالفين بالتنسيق مع مصالح الأمن.