محمد العيد عطية رسميا على رأس قائمة المترشحين في حركة مجتمع السلم بتبسة

أعلن أمس، رئيس حركة مجتمع السلم بتبسة، عبيد رشيد في ندوة صحفية انعقدت بنزل طارق، رسميا عن متصدري قائمة الترشيحات للانتخابات التشريعية لسنة 2017، حيث كشف عن اسم المتصدر الأول للقائمة من الرجال وهو محمد العيد عطية، أما المترشحة الأولى من النساء فتصدرت القائمة بوكرم لمية، فيما حظي جمال هوام بالمرتبة الثانية في هذه القائمة التي ضمت 7 رجال و8 نساء أساسيين واحتياطيين، و قد تم اختيار هذه الشخصيات لتمثيل الحزب في البرلمان وفقا لجملة من المعايير كما توفرّت فيهم جميع الصفات لتصدر القائمة، وقال رئيس الحركة بخصوص كيفية اعتماد متصدري القائمة على أساس العمل بمبادئ الانفتاح الذي تكرّسه الحركة في المجتمع المحلي وكذا فتح المجال ومنح الفرص لشخصيات تراهن على منافسة قوية للحركة في التشريعيات المقبلة، كما قال المتحدث نفسه أنه ليس بالضرورة أن يحصل الترتيب إتباعا للوعاء العاشري أو بالأحرى اعتماده كأولوية في الاختيار مع عدم تجاهل في الوقت نفسه معيار القبلية أو العرش إن صح التعبير، وتحدّث رئيس الحزب عن كرنولوجيا عملية الترشيح حيث تمت بحسبه تحت إشراف هيئة ولائية مكونة من 5 أفراد عملت طيلة 03 أشهر و10 أيام ومرت بعدد من مراحل منها جمع المعلومات والمعطيات عن الشخصيات التي تمثل هذا الحزب قبل غربلة القائمة وترتيبها، وأضاف في السياق ذاته أن حركته عكفت على تجديد كلي فتشكيلة القائمة على حد تعبيره شملت إطارات ومثقفين وجامعيين ونسبة الشباب فيها بلغت نسبة ال30 بالمائة ونالت الإجماع بعد مناقشات مجلس الشورى، وتجدر الإشارة إلى أن متصدر القائمة محمد العيد عطية من مواليد 1965 متخرج من معهد تكويني للإدارة وشغل رئيس مصلحة التنظيم ببلدية صفصاف الوسرى مناضل بالحركة وعضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي وهو رجل أعمال ومستثمر.

الحمزة سفيان