«البرلمان القادم سيكون برلمان الحركى و أصحاب الملايير»

توقع رئيس حزب عهد 54 «علي فوزي رباعين» بأن يكون البرلمان القادم برلمان المسؤولين الفاسدين والحركى وأصحاب الملايير، موضحا بأن توقعه هذا يؤكده ترشح أعضاء FCE وعدد من المسؤولين على غرار وزير الصناعة «عبد السلام بوشوارب» والوزير الأسبق لقطاع النقل «عمار غول» المتهمين في قضايا فساد على حد تعبيره.وأضاف ذات المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة أن، الانتخابات التشريعية شملت كل المتسببين في التقشف والذين سيترشحون للانتخابات لاسيما منهم الوزراء على غرار «عبدالمالك سلال» وطاقمه الحكومي، مشيرا إلى إن حزبه لن يقبل بمثل هؤلاء الأشخاص في قوائمه كما أن هؤلاء لن يقوموا بالترشح لدى عهد54 الذي سيقوم بترشيح أولاد الشعب فقط .وقال رباعين الذي فتح النار على النظام ، بأن تشكيلته لن تقدم سوى مصداقيتها وشفافيتها التي يفتقدها النظام الظالم خلال التشريعيات حسبه، موضحا بأن هذا الأخير قام بتصعيب العملية الانتخابية بدء من الاستمارات، البصمة وجمع التوقيعات ووضعها في قرص مضغوط، وتابع القول بأن حزبه رغم كل الصعوبات ورغم يقينه بعدم نزاهة التشريعيات إلا أنه سيشارك فيها في 25 أو 28 ولاية أملا في تحسين أوضاع البلاد .وفي سياق ذي صلة شكك المسؤول الأول على عهد 54 في مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات لرئيسها «عبدالوهاب دربال»، وتساءل «كيف يمكن أن يتقاضى أعضاء هذه الهيئة لـ36 مليون دج في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى التقشف؟»، مؤكدا بأن هذه الأخيرة لن تكون مستقلة بحيث ستكون منحازة بطبيعة الأمر إلى حزب الأغلبية.

سارة شرقي