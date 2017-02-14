وزير الفلاحة قد يقود قائمة «الأفلان» في تشريعيات ماي المقبل بجيجل

لاحديث وسط الساحة السياسية بجيجل إلا عمن سيقود قائمة الحزب العتيد خلال تشريعيات ماي المقبل حيث يبقى التضارب سيد الموقف بخصوص هذا الملف في ظل ترشيح بعض المصادر لشخصية وزارية لقيادة هذه القائمة ويتعلق الأمر بشخص وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم .وأكدت مصادر مقربة من بيت « الأفالان» بجيجل بأن وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم الذي ينحدر من ضواحي بلدية العنصر هو من سيقود قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بجيجل بعدما فضل الترشح بمسقط رأسه وهو ما يعكس الأخبار التي تحدثت عن ترشحه بالجزائر العاصمة ماجعل التخمينات تتصاعد بخصوص من سيقود حزب « الأفالان» في تشريعيات الربيع المقبل بعاصمة الكورنيش بعدما أقدم الحزب على سحب استمارة الترشح قبل (48) ساعة .وعلى ذكر استمارات الترشح أكدت مصادر من مديرية التنظيم والشؤون العامة على بلوغ عدد الأحزاب التي سحبت استمارات الترشح إلى حدود أول أمس الإثنين إلى (21) تشكيلة سياسية بالإضافة إلى أربعة قوائم حرة في الوقت الذي تتواصل فيه حملة جمع التوقيعات وسط عزوف شعبي عن توقيع الإستمارات التي وزعت على المترشحين وهو مازاد من متاعب بعض التشكيلات السياسية التي لاتتوفر على حصة الأربع بالمائة من الوعاء الإنتخابي قبل أيام من إسدال الستار على هذه الحملة التي ستدوم إلى غاية الرابع مارس المقبل .

م .مسعود