مئات العمال يشلون قاعدة الحياة لمجمع « ريزاني» الإيطالي





يقدم منذ أول أمس المئات من العمال التابعين لمجمع « ريزاني» الإيطالي المكلف بانجاز الطريق السريع الذي سيربط ميناء جنجن بولاية جيجل بالطريق السريع شرق غرب انطلاقا من منطقة العلمة بولاية سطيف بشل قاعدة الحياة التابعة لهذا المجمع وذلك في حركة احتجاجية واسعة ظلت متواصلة إلى غاية زوال أمس .

م.مسعود

وقد تجمع المئات من العمال الجزائريين الذين كانوا يعملون لصالح المجمع الإيطالي « ريزاني» أمام قاعدة الحياة التابعة لهذا المجمع والمتواجدة بضواحي بلدية قاوس قبل أن يقدموا مساء أمس الأول على غلق هذه القاعدة وتعطيل النشاط بها ، قبل أن يصعدوا احتجاجاتهم أمس من خلال مواصلة غلق القاعدة والتجمع أمام هذه الأخيرة دون أن تلوح في الأفق بوادر حل قريب لهذه الأزمة . وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية على خلفية رفض المجمع الإيطالي تجديد عقود عشرات العمال الذين انتهت عقودهم خلال الفترة الماضية وغلق أبواب التفاوض مع المعنيين حسب مصادر مقربة من المحتجين وهو ما جعل هؤلاء يقررون الرد من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي أكدوا تواصلها إلى غاية التكفل بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مقربة من المجمع الإيطالي عن عدم وجود أي بند يسمح للعمال بطرح هذا المطلب طالما أن انتسابهم إلى المجمع تم وفق عقود محددة المدة ومن ثم فإنه لا يوجد ما يجبر هذا الأخير على تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها .وأعادت هذه الحركة الاحتجاجية الواسعة تحريك المواجع في نفوس المتخوفين على مصير مشروع القرن بجيجل أو بالأحرى منفذ جنجن العلمة في ظل تكرار الإضرابات التي يقوم بها العمال بدليل أن هذه الحركة الاحتجاجية الكبيرة هي الثانية التي يقوم بها العمال بعدما شهد الشطر السطايفي من المشروع حركة مماثلة قبل فترة وجيزة ما يهدد بضرب آجال تسليم المشروع من جديد في ظل التأخر الكبير الذي يعرفه هذا الأخير والذي أجبر وزارة الأشغال العمومية على تأجيل موعد التسليم إلى العام (2019) بعدما كان مقرر قبل ثلاث سنوات من هذا التاريخ .