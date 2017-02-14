تأخر الأشغال بالمدرج الثانوي للمطار يحرك مديرية الأشغال العمومية

وحيد هاني

وجهت مديرية الأشغال العمومية لولاية عنابة إعذارا ثانيا وأخيرا إلى الشركة المكلفة بتسوية وخرسنة قنوات صرف المياه للمدرج الثانوي لمطار «رابح بيطاط»، حيث انطلقت الشركة في الأشغال منتصف شهر ماي 2015 ولم تنته منها إلى غاية الآن، نظرا للوتيرة البطيئة التي بدأت بها والتي دفعت المديرية المذكورة إلى توجيه إنذار أولا إلى الشركة الخاصة في شهر سبتمبر من سنة 2015، أي بعد حوالي الثلاثة أشهر من أمر انطلاق الأشغال وذلك من أجل دعم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة التي تضمن تقدم وتيرة الإنجاز، غير أن صاحب الشركة لم يكترث بهذا الإعذار رغم المراسلات التي بعثت بها مديرية الأشغال العمومية له بعد الإعذار الأول، وهددت هذه الأخيرة بفسخ العقد مع الشركة بعد أسبوع في حال لم تقم بإكمال تركيب الورشة، تزويد الورشة بكافة مواد البناء بكميات كافية وبصفة منتظمة، إعادة تنشيط الأشغال وإمداد المشروع بالوسائل البشرية المؤهلة والعتاد الملائم، تحسين نوعية الخرسانة وزيادة وتيرة تقدم الأشغال وذلك بوضع توقيت جديد للعمل لتقليص التأخر المسجل في الإنجاز وبدء إنتاج الخرسانة من مركز الإسمنت الموجود على مستوى الورشة وذلك لزيادة كمية الإنتاج، وفي حال لم تلتزم الشركة بهذه النقاط فستخسر المشروع.