100مليار سنتيم لتعويض الفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة





كشف أمس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الشريف بن حبيلس أن تعويضات الفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة، والتي تسببت لهم في خسائر معتبرة، قدر لحد الآن بـ 1 مليار دج، وهو ما يساوي 100 مليار سنتيم.

مازوز بوعيشة

حيث قال بن حبيلس أنه تم الانطلاق في تسديد التعويضات ببعض الولايات من البلاد على غرار الشلف ،بسكرة وسوق أهراس،وذلك على شكل مبالغ مسبقة، من أجل عدم ترك المؤمنين في وضعية استدانة، مشيرا في ذات السياق أن الوقت قد حان لدمج التأمين في تسيير الخطر في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية، مبرزا أنه ليس من الطبيعي أن تمنح الدولة مزايا للفلاحين وهم غير مؤمنين ضد مختلف المخاطر خاصة المرتبطة بالطقس على غرار الفيضانات والجفاف،مؤكدا أن التأمينات تعد فعلا اقتصاديا وعاملا أساسيا في تسيير المخاطر على كل المستويات، وهي كذلك أداة هامة في الأمن الغذائي، موضحا في ذات السياق أنه يتعين أن يكون التأمين الفلاحي مدعما، من جهة أخرى كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن مبلغ التعويضات الذي تكفل به صندوقه في السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز 7 ملايير دج وهذا في الآجال التعاقدية،كما أبرز بن حبيلس بأن هناك العديد من الفلاحين قد انتقلوا من الفلاحة إلى الصناعة الغذائية، وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتوفر على مهارة في مجال المخاطر، إضافة إلى كونه أكثر من مجرد هيئة للتأمين يقدم خدمات نوعية وسريعة للمؤمنين.