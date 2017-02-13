الناقلون على خط تاسيفت / الطاهير يدخلون في إضراب

دخل الناقلون العاملون على خط الطاهير / تاسيفت بولاية جيجل في إضراب مفتوح عن العمل وذلك احتجاجا على الوضعية الكارثية التي بلغها المسلك الطرقي الذي يعملون عليه والذي ألحق خسائر مادية معتبرة بهؤلاء الناقلين .وقد أوقف الناقلون العاملون على خط الطاهير / تاسيفت محركات حافلاتهم منذ أمسية الأحد معلنين عن الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا عل ما أسموه بالظروف المزرية التي يعملون فيها والتي كلفتهم كما يقولون خسائر مادية معتبرة نجمت بالأساس عن اهتراء حافلاتهم وتعرضها لأضرار ميكانيكية كبيرة من جراء الحفر والأخاديد التي تغطي المحور الطرقي الذي يعملون عليه ، وقال الناقلون بأنهم راسلوا كل الجهات الوصية من أجل ترميم هذا الطريق وسد الحفر الكثيرة التي تغطيه غير أن شكاويهم كانت مجرد صيحة في واد كما يقولون ما جعل الإضراب الحل الأخير الذي بقي أمامهم بعدما بات عبور بعض مقاطع هذا الطريق غير ممكن حتى بالجرارات الفلاحية سيما بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي زادت الأمر سوءا على حد تعبير المعنيين .ورغم دخول إضراب الناقلين على أهم خط بمدينة الطاهير أو بالأحرى خط الطاهير / تاسيفت يومه الثاني إلا أن بوادر الانفراج لم تلح في الأفق بدليل مواصلة الناقلين لإضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي وهو ما سبب أزمة نقل كبيرة على المحور المذكور وبمدينة الطاهير خصوصا وأن الإضراب تزامن مع بداية الأسبوع وعودة العمال والمتمدرسين إلى مؤسساتهم مما فتح المجال أمام أصحاب سيارات “ الفرود “ لفرض منطقهم في انتظار ساعة الفرج التي ينتظرها الناقلون والركاب على أحر من الجمر.

م.مسعود