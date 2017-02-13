توقيف شخص يستعمل كاميرات حديثة للتشويش على “ رادارات “ الدرك بالعنصر





أوقفت عناصر الدرك الوطني بمنطقة بلغيموز التابعة لبلدية العنصر بولاية جيجل شخصا خطيرا على متن سيارة سياحية وذلك بعد ضبط جملة من الممنوعات على متن مركبته من بينها كاميرا حديثة كان يستغلها المعني لرصد “ رادارات” الدرك والتشويش عليها . وحسب ما علم من خلية الإعلام بالمجموعة الولائية فان توقيف هذا الشخص جاء في أعقاب عملية مراقبة روتينية لسيارة من نوع “ داسيا داستر” ، حيث مكنت عملية التفتيش التي قام بها أعوان الدرك من العثور على كاميرا خاصة كانت مثبتة خلف المركبة والتي تبين بعد فحصها بأنها كانت تستعمل في التشويش على “ رادارات “ الدرك التي يتم نصبها على مستوى الطرقات من أجل مراقبة سرعة السائقين ، كما أنها تعمل على كشف مواقع هذه “ الرادارات” مما دفع بعناصر الدرك إلى توقيف المعني وحجز الكاميرا المذكورة وكذا السيارة التي كانت مثبتة عليها وفتح تحقيق في القضية التي يرجح أن تكون لها أبعاد أكبر من مجرد تعطيل عمل أجهزة الرادار والتشويش عليها ، حيث يجري الاشتباه في قيام المعني بعمل استخباراتي لتسهيل عملية تمرير مواد مشبوهة أو تهريب الممنوعات وهو ما ستفصل فيه التحقيقات التي فتحت حول هذه القضية .من جهة أخرى تمكنت مصالح أمن الميلية من توقيف شخصين بعد اعتدائهما على امرأة وسط المدينة وخطف بعض مصوغاتها الذهبية ويتعلق الأمر بشابين في العقد الثاني حيث تم عرضهما على الجهات القضائية موازاة مع استرجاع الحلي المسروقة .

م. مسعود