مسافرون يتحايلون على القانون بوضع أختام غير صحيحة بجوازات سفرهم

مازوز بوعيشة

يلجأ عدد من المسافرين خاصة منهم المقيمون بالخارج ، عند إدخالهم لسيارات أجنبية لا يسمح القانون بمكوثها بأرض الوطن إلا لمدة معينة إلى إستعمال العديد من الحيل من أجل إبقائها داخل الجزائر وعدم إرجاعها إلى الخارج منها التحايل بوضع أختام غير صحيحة . حيث كشف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة « رضا محافظي « أن عددا من المسافرين يلجؤون إلى إدخال سيارات إلى أرض الوطن يسمح القانون بمكوثها إلا لمدة محددة وبإنتهائها يستوجب على صاحب السيارة إخراجها من التراب الوطني إلا أن بعض المسافرين يحاولون إبقاء سياراتهم داخل الجزائر حيث يقومون بالتحايل عن طريق وضع أختام غير صحيحة على جوازات السفر وهو ما يعد مخالفة جمركية، وفي هذا السياق قال محدثنا أن التنسيق المحكم بين مصالح الجمارك ومصالح شرطة الحدود الجوية بمطار رابح بيطاط مكن بحر الأسبوع المنصرم من إحباط محاولة خروج مسافر من أرض الوطن متوجها إلى فرنسا وذلك بإستعمال ختم غير صحيح يتعلق بالمقصد المعطى للسيارة التي دخل بها أول مرة إلى التراب الوطني حيث تم اكتشافه أثناء عملية المراقبة أين راودت أعوان الجمارك والشرطة العاملين بالمطار شكوكا حول الختم الموضوع على جواز السفر وبعد القيام بالتدقيق اللازم تبين أن الختم غير صحيح وأنه يتعلق بسيارة أخرى وهو ما إستوجب إعداد ضد المسافر ملف قضائي لإرتكابه مخالفة جمركية تتمثل في تحويل بضاعة (سيارة )عن مقصدها الإمتيازي ثم تحويل الملف على العدالة مع إلزام المسافر المرتكب للمخالفة الجمركية بدفع غرامة مالية قدرها 1600.000 دج من جهة أخرى تمكن أعوان الجمارك العاملين بميناء عنابة ، خلال عملية مراقبة روتينية للحاويات قاموا بها في الأيام القليلة الماضية من حجز 14270 من الصحون من مادة السيراميك والبلاستيك مستوردة من الخارج حاول المستورد ادخالها إلى أرض الوطن دون الرخص الضرورية للإستيراد حيث يبلغ عدد الصحون البلاستيكية 10200 صحن أما صحون السيراميك فعددها 4070 صحنا أين تمت مصادرة البضاعة وتسليط على صاحبها غرامة مالية قدرها 133000 دج وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الجمارك العاملين بالميناء قاموا في الأشهر القليلة الماضية بالعديد من العمليات النوعية أين حجزوا جميع السلع المخالفة للقانون الجمركي والتي أراد المستوردون إغراق السوق الوطني بها.