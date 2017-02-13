الآلاف من الطلبة الجامعيين يخرجون إلى الشارع في مسيرة سلمية





خليل سعاد

نظم خلال نهار أمس الاثنين الآلاف من الطلبة الجامعيين بتيزي وزو حركة احتجاجية واسعة النطاق من خلال خروجهم إلى الشارع في مسيرة سلمية صامتة جابت مختلف شوارع مدينة تيزي وزو . هذه المسيرة التي شارك فيها الآلاف من الطلبة و المواطنين و عائلة الطالب الجامعي «سواق جمال» الذي تم اغتياله بحر الأسبوع المنصرم من طرف شاب بالقرب من الحرم الجامعي حسناوة حيث وجه له طعنة بآلة حادة على مستوى الصدر كانت كافية لإزهاق روحه . للعلم فان هذه المسيرة السلمية الصامتة انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا من جامعة مولود معمري بكلية حسناوة مرورا بالشارع الرئيسي نحو وسط المدينة ، وبعدها إلى مقر الولاية أين اختتمت بتنظيم اعتصام بالقرب من مقري الأمن الولائي و مجلس قضاء تيزي وزو ، كما تجدر إليه الإشارة فإن المشاركين في المسيرة رفعوا شعارات مختلفة تندد بظاهرة الاعتداءات نذكر منها «كلنا سواق جمال» و كذا «كفانا من ظاهرة الاعتداءات» و غيرها من الشعارات التي طالبوا من خلالها بضرورة توفير الأمن بالحرم الجامعي خاصة في ظل الاعتداءات التي أصبحت تشهدها الجامعة و الأحياء الجامعية بتيزي وزو . كما يجدر إليه الذكر فإن المسيرة نظمت في ظروف تنظيمية محكمة.