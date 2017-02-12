الحكومة تأمر الولاة بإحصاء النساء العاملات





أمرت الحكومة ولاة الجمهورية بإحصاء العنصر النسوي العامل في مختلف الإدارات العمومية مع تقديم تفاصيل دقيقة عنهن في أقرب الآجال وذلك بعد أن أصبحن يمثلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في الجزائر.

وليد هري

وجاء ذلك في برقية بعثت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جل ولاة الجمهورية نهاية شهر جانفي واطلعت عليها «آخر ساعة» طلبت من خلالها بتعداد العنصر النسوي على مستوى مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، والأكثر من ذلك فإن وزارة الداخلية لم تطلب إحصاء عاديا يتعلق بالعدد الإجمالي لعدد الموظفات وإنما بقوائم تتضمن أسماء جميع الموظفات، هذا بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت الموظفة حاصلة على شهادة جامعية أم لا، وتقديم إحصاء مماثل عن عدد الموظفات اللاتي يشغلن مناصب عليا وأيضا اللاتي استفدن من تكوين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر، بل إن وزارة الداخلية طلبت الولاة أيضا بتزويدها بنسبة توظيف المرأة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهي الإحصائيات التي طلبتها كل ولاية من رؤساء المجالس الشعبية البلدية. حيث بدأت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية في الأيام الماضية تتلقى الإحصائية التي طلبتها، وحسب ما كشف عنه مصدر موثوق لـ «آخر ساعة» فإن تحرك وزارة الداخلية جاء نتيجة للأعباء المالية التي أصبح يتسبب فيها العنصر النسوي في الوظيف العمومي والمتعلقة أساسا بكثرة العطل المرضية التي أثقلت كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من هذه الظاهرة، في الوقت الذي تحدث مصدر آخر عن حاجة الحكومة لهذه الإحصائيات من أجل توظيفها سياسيا في قادم المناسبات وعلى رأسها اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من شهر مارس، حيث من الممكن أن تقدم الحكومة أرقاما عن مدى دعمها لتوظيف المرأة، وإذا صح ذلك فإن الحكومة من المؤكد ستنجح في مسعاها باعتبار أن العنصر النسوي أصبح يشكل نسبة كبيرة من القوة العاملة في الجزائر وهو الأمر الذي أصبح يشكل هاجسا للشباب الراغب في الحصول على العمل.