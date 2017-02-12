« الحليب سيبقى بـ 25 دج ولن تكون هناك أية زيادات في سعره»





س.ش

نفى المدير العام للديوان المهني للحليب»فتحي مسار» إشاعة الزيادة في أسعار الحليب، مؤكدا بأن سعر هذه المادة سيبقى 25 دج ولن يعرف أي زيادات حتى بعد استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكرتونية. وقال ذات المتحدث في هذا السياق» ليس هناك أية زيادات في الحليب المدعم وسيبقى مدعما وليس هناك نية في رفع السعر الذي سيبقى كما هو عليه من طرف الدولة».مشيرا فيما تعلق بعملية التعليب بأن المتعامل الاقتصادي حر في تطوير المنتوج وهو ملزم بالقيام بدراسة للحفاظ على السعر نفسه والدولة لا دخل لها في ذلك، كما أردف قائلا أن أسعار الحليب الطازج والبودرة تبقى حرة، وتابع القول»مهما كانت قيمة التغليف فإن المنتوج المدعم من قبل الدولة سيبقى بـ 25 دج». وأبرز مسار لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن هناك برامج كثيرة في تدعيم المنتجين بـ 21 دج لكل لتر ينتج ويجمع، مؤكدا بأن الدولة ضخت الملايير لتدعيم الملبنات والمربين بهدف تطوير إنتاج المادة المذكورة في نطاق صحي. هذا وكشف أيضا عن تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب بنسبة 40 بالمائة خلال السنتين الأخيرتين حيث قال بأنه تم تقليص فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 160 مليون دولار خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، في الوقت الذي تم فيه تقليص كمية استيراد غبرة الحليب ب20 ألف طن خلال السنة المنصرمة.