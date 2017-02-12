طلبة جامعة مولود معمري يخرجون اليوم في مسيرة حاشدة

خليل سعاد

أثارت هذه الأيام قضية مقتل الطالب الجامعي «سواق جمال» صاحب 22 ربيعا حالة من التوتر و عدم الاستقرار في أوساط الطلبة الجامعيين هذا الطالب الذي أزهقت روحه من طرف حارس حظيرة بحر الاسبوع الماضي هذا بالقرب من مقر جامعة حسناوة بعدما وجه له طعنة بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر و بعد هذه الواقعة قرر طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو أن يخرجوا عن صمتهم من خلال الخروج في مسيرة سلمية حاشدة بالمدينة و من المنتظر أن يشارك في هذه المسيرة مختلف الجمعيات والمجتمع المدني إلى جانب طلبة الجامعة و التي من المقرر ان تنطلق بالقرب من الباب الرئيسي لجامعة حسناوة مرورا بمختلف الشوارع الرئيسية لمدينة لتختتم بالقرب من ساحة «معطوب الوناس» المتواجدة بالقرب من مقر الأمن الولائي .و حسب البيان الذي صدر من طرف الطلبة الجامعيين والذي تحصلنا على نسخة منه فان هذه الحركة جاءت من اجل المطالبة من السلطات المحلية وعلى رأسها السلطات الأمنية بضرورة التدخل من اجل وضع حدا لنشاط هذه العصابات الإجرامية مع توفير الأمن داخل الحرم الجامعي و بالقرب من الأحياء الجامعية المتواجدة عبر إقليم الولاية خاصة بعد استفحال ظاهرة الاعتداءات الجسدية والخطيرة التي يمارسها غرباء ومنحرفون باستخدام الأسلحة البيضاء . هذه الحركة التي دعا إليها ممثلو اللجان المستقلة لمختلف الكليات والأقسام و الإقامات الجامعية، وكذا أعضاء التنسيقية المحلية للطلبة، من أجل المطالبة من العدالة بالضرب بيد من حديد في قضية اغتيال الطالب الجامعي و معاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء .