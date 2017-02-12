سرقة أجهزة صوت وإضاءة من قصر الثقافة والفنون بعنابة

كشفت مصادر آخر ساعة أن مصالح الأمن الحضري التاسع فتحت أمس تحقيقا في سرقة أجهزة ومعدات صوت وإضاءة من قصر الثقافة والفنون محمد بوضياف بعنابة.حيث قالت ذات المصادر أن مجهولون قاموا بسرقة أجهزة صوت وإضاءة من القاعة الكبيرة لقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف ، حيث تم السطو على جهازي صوت وجهاز خاص بالإضاءة وبعد إكتشاف الأمر من طرف مسؤولو قصر الثقافة ،تم إيداع شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة مفادها تعرض القاعة الكبيرة لقصر الثقافة والفنون للسرقة ، على الفور قامت ذات المصالح بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية والبحث عن هوية الفاعلين ، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية يبقى الفاعلون مجهولون وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المسروقة ذات قيمة مادية معتبرة.

جمال.م