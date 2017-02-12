عمال البلديات في إضراب وطني ابتداء من اليوم





عبرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن استيائها من تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المرفوعة والمودعة لديها.وعلى هذا الأساس قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات ،حسب بيان لها شن إضراب وطني في 13، 14 و15 فيفري الجاري ويوم 20، 21 و22 من نفس الشهر، وكذا تنظيم مسيرة وطنية في بلدية تازمالت بولاية بجاية، يوم 20 فيفري من أجل تجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية.وفي السياق ذاته، نددت فيدرالية قطاع البلديات تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المرفوعة والمودعة لديها، والمتعلقة أساسا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، إحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية: منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي إبتداء من 1 جانفي 2008، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط.

صالح. ب