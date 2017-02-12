7 أحزاب سياسية تسحب ملف الترشح للانتخابات التشريعية بعنابة

أفادت مصادر مطلعة لـ « آخر ساعة « أمس الأحد أن عدد التشكيلات السياسية التي سحبت ملف الترشح على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية عنابة تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة المقرر إجراؤها في 04 ماي المقبل 2017 قد بلغ 07 أحزاب سياسية من بينهم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر الأرسيدي» وحزب القوى الاشتراكية الأفافاس وحركة مجتمع السلم حمس، زيادة عن سحب قائمة حرة واحدة لملف الترشح ولاستمارات جمع التوقيعات والتي أطلق عليه اسم «الأوفياء لبونة» يترأسها عضو المجلس الشعبي الولائي «عقون محمد» المناضل السابق بحزب العمال . من جهتها أفادت مصادر حزبية أن هناك اتصالات تجري لسحب قائمة حرة أخرى سيترأسها أحد المنتخبين المحليين. ويتزامن مع الإعلان عن تنصيب اليوم الاثنين مداومة اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية بدار الثقافة والفنون محمد بوضياف بعد تأجيلها الأسبوع الفارط بعدما كان مقررا تنصيبها بقاعة الإجتماعات بفندق سيبوس حيث تمت دعوة ممثلي الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة ورجال الإعلام لحضور فعاليات التنصيب ويتداول اسم مدير جامعة عنابة بالنيابة السابق عبد الكريم قاضي لترأس هيئة عبد الوهاب دربال بولاية عنابة.

عادل أمين