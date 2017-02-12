«الفصل في ترشح الوزراء في قوائم الآفلان الشهر المقبل»





كشف حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أمس الأحد أن مسألة ترشح وزرائه في الحكومة لتشريعيات 2017 سيفصل فيها بعد تاريخ 4 مارس. وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان لها على موقع الحزب الرسمي الالكتروني أنه بعد المكالمات الهاتفية وإتصالات الصحفيين بنا في شأن مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية لـ 04 ماي2017 تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني أنه عملا بالتعليمة 02 للأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس تعطي الآن الأولوية لمعالجة الملفات المودعة لديها والتي بلغ عددها 6200 ملفاً.حيث أن إعلان مشاركة الشخصيات الوطنية في هذه الاستحقاقات بما فيها أعضاء الحكومة فإنه سيعلن عنه في الوقت المناسب والجدير بالذكر أن الأجل المحدد لعملية معالجة الملفات محدد بتاريخ 04 مارس .2017

عادل أمين