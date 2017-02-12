صالون دولي للسياحة قريبا بعنابة





كشف « جوادي عز الدين « رئيس غرفة التجارة والصناعة سيبوس عنابة لـ آخر ساعة عن التظاهرات والنشاطات الإقتصادية التي برمجتها غرفة التجارة للسنة الحالية2017 .

حورية فارح

حيث أكد المتحدث عن عدة مشاريع وقد شرعت الغرفة في اتخاذ التحضيرات والتدابير الخاصة لتنظيم تلك التظاهرات والأنشطة التي تندرج ضمن أعمال الغرفة ولكن الشيء الملفت للانتباه بأن هناك مشروع تنظيم تظاهرات مختلفة.





الصالون الدولي للسياحة بعنوان « بونة سياحة»





في هذا الإطار فقد صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة سيبوس بأن هذا الصالون الأول من نوعه على مستوى ولاية عنابة وعلى غرار الصالونات المنظمة بكل من ولايتي الجزائر ووهران بمشاركة عدة وكالات سياحية جزائرية وحتى خارجية للمشاركة في هذه التظاهرة السياحية والثقافية من عدة بلدان كتونس والمغرب والهند واليمن ومصر والسعودية وليبيا والهدف من هذه التظاهرة الترويج للسياحة الداخلية والمحلية وكذا السياحة الخارجية والتعرف على الخدمات المقدمة من طرف الوكالات السياحية وكما أنها فرصة لتبادل الخبرات بين الوكالات السياحية الجزائرية والوكالات الأجنبية إلى جانب تبادل الأفواج السياحية إلى جانب مشاركة العديد من الهيئات والفنادق السياحية الموجودة بولاية عنابة وأهمها الفندق السياحي الجديد شيراطون أما بخصوص موعد التظاهرة فسيكون خلال الأشهر القليلة القادمة.





معرض جهوي للمنتوجات الوطنية





كما ستنظم الغرفة معرضا جهويا للمنتوجات الوطنية على مستوى ولاية عنابة بمشاركة العديد من أصحاب المصانع بعنابة وبالولايات المجاورة من أجل الترويج للمنتوجات وفرصة لتعريف المستهلك العنابي أو المواطن بالمنتوجات المحلية كما أنها فرصة للمصنعين للمشاركة في سوق الرحمة المنظم في شهر رمضان لتسويق منتوجاتها بأسعار معقولة أي من المنتج إلى المستهلك.