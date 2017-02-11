الأرسيدي يدعو الشباب إلى التصويت بقوة يوم الانتخاب بعنابة





عادل أمين

دعا رئيس الفرع الجهوي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر» الارسيدي« بعنابة أمس الشباب إلى استخراج بطاقة الانتخاب من أجل المشاركة القوية في انتخابات 04 ماي القادم من أجل إحداث التغيير السلمي للوضع الاجتماعي الذي تعيشه الولاية خصوصا والوطن عموما على حد قوله . ذات المصدر الحزبي وخلال تنشيط اجتماع حزبي بقاعة المحاضرات بالمسرح البلدي (الباكس) سابقا عشية أمس السبت تطرق خلال مداخلته إلى أهم المراحل التي مر بها الحزب بعد مرور 28 سنة من تأسيسه معرجا على أهم المحطات السياسية التي عاشها الحزب مند سنة 1988 إلى غاية الانتخابات الرئاسية الفارطة . مبرزا أهم مواقف الحزب من المستجدات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال هده المرحلة من عمر الحزب قبل أن يتطرق إلى الواقع الاجتماعي لولاية عنابة . مؤكدا في هدا الصدد على دور الشباب في إحداث التغيير السلمي من خلال التصويت بكثافة يوم الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل تغيير هدا الواقع على حد تعبيره قبل أن يفتح باب المناقشات أمام الحاضرين . وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر قد قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها في 04 ماي المقبل وفي هذا الصدد شرع الحزب بولاية عنابة في جمع التوقيعات من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.