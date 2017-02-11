5 وفيات و27 تعرضوا للاختناق خلال يومين





سجلت مصالح الحماية المدنية خمسة وفيات لأشخاص اختنقوا بغاز أحادي الكربون co المنبعث من أجهزة التدفئة داخل المنازل ويتعلق الأمر بوفاة شخصين بحي الهضاب ولاية سطيف وشخصين آخرين بحي البعلة ببلدية تبسة ولاية سعيدة وضحية بدوار أولاد شريف ببلدية مولاي العربي وقد نقلت جثث الضحايا إلى المؤسسات الاستشفائية .وفي ذات السياق قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من أجل إنقاذ و تقديم الإسعافات الأولية لسبعة وعشرين شخصا مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون Co المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة في عدة ولايات من الوطن حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم نقلوا إلى المؤسسات الإستشفائية لتلقي الإسعافات اللازمة . وذكرت مصالح الحماية المدنية في بيان تلقت آخر ساعة نسخة عنه أنها قد سجلت 5441 تدخلا في عدة مناطق مختلفة من الفترة الممتدة مابين التاسع والحادي عشر من الشهر الجاري وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين وقد شملت هده التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية أو الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

حنان.ب