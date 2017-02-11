تخرج 1200 متربص بسلك المحاماة من أربعة ولايات شرقية

استلم صبيحة أمس 1200 طالب متربص في سلك المحاماة من أربعة ولايات إلى جانب تخرج طالب من دولة تونس. شهادات تخرجهم جاءت بعد إنهاء فترة تربصهم التي دامت سنتين فيما دعا نقيب المنظمة الجهوية للمحاميين ناحية قسنطينة « مصطفى الانور « و التي تضم أربعة مجالس قضائية و هي قسنطينة ،سكيكدة ،ميلة وجيجل: على كل المتربصين التحلي بقيم و مبادئ و عادات و تقاليد المهنة النبيلة التي ترتكز أساسا على الاستقامة و النزاهة و مساندة الحق و إحقاقه و إبطال الباطل و إنصاف المظلوم و مساندته ، و جاءت هذه التوصيات ضمن مراسيم حفل التخرج الذي احتضنه المقر الجديد لنادي المحامين بقسنطينة الكائن ببلدية عين السمارة بحضور إطارات وعائلات المتربصين الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بمشاركة أبنائهم يوم تخرجهم وقد عبر المتربصون في نفس الوقت عن فرحتهم لدخول عالم الشغل و المساعدة الاجتماعية و مساندة المظلوم بعد مدة التربص التي دامت ثلاث سنوات بين نظري و تطبيقي آملين أن يكونوا أكفاء في الميدان مع الأخذ بعين الإعتبار كل ما قدمه المشرفون من جهود لدعمهم .

ع.العبودي