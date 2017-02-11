الجيش أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 164 حراق





تمكنت وحدات القوات البحرية من إنقاذ 11 شخصا وإحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 164 آخرين من جنسية جزائرية خلال شهر جانفي الفارط حسب حصيلة أوردتها وزارة الدفاع الوطني. وأوضح البيان أنه في إطار عمليات الإنقاذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات المنفذة على طول الشريط الساحلي للبلاد قامت وحدات قواتنا البحرية عبر مختلف تدخلاتها خلال شهر جانفي 2017 من إنقاذ 11 شخصا من بينهم طفلان (02) وإنقاذ خمسة (05) قوارب صيد. كما تمكنت نفس الوحدات من”إحباط محاولات هجرة غير شرعية شملت 164 شخص من جنسية جزائرية من بينهم ثلاث (03) نساء وست (06) قصر بالإضافة إلى 13 مهاجرا من جنسية إفريقية من بينهم ثلاث (03) نساء، وحجز 87,7 كيلوغرام من الكيف المعالج”.

عادل امين