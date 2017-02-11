الجيش يكتشف مخبأ أسلحة حربية في أدرار

تمكنت كتيبة تابعة للجيش الوطني الشعبي من اكتشاف مخبأ لأسلحة حربية ثقيلة وهذا خلال عملية بحث في المنطقة الحدودية بأدرار المخبأ احتوى على أسلحة وذخيرة حربية ثقيلة تمثلت في صاروخين Grad BM بمدى يقدر بـ 405 كلم ثلاثة صواريخ RPG-7 مدفع SPG-9 بمدى يصل إلى 6,5 كلم بالإضافة إلى رشاشين عيار 14,5 ملم ورشاش عيار 12,7 ملم من نوع PKT وبندقيتين مزودتين بمنظار من عيار 7,62 54 ملم.