الجيش يكتشف مخبأ أسلحة حربية في أدرار

11.02.2017

 

تمكنت كتيبة تابعة للجيش الوطني الشعبي من اكتشاف مخبأ لأسلحة حربية ثقيلة وهذا خلال عملية بحث في المنطقة الحدودية بأدرار المخبأ احتوى على أسلحة وذخيرة حربية ثقيلة تمثلت في صاروخين Grad BM بمدى يقدر بـ 405 كلم ثلاثة صواريخ RPG-7 مدفع SPG-9 بمدى يصل إلى 6,5 كلم بالإضافة إلى رشاشين عيار 14,5 ملم ورشاش عيار 12,7 ملم من نوع PKT وبندقيتين مزودتين بمنظار من عيار 7,62  54 ملم

 

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