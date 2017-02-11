الأفافاس يدعو من خنشلة الشعب إلى التغيير السلمي عبر الانتخابات القادمة ويحذر من التزوير





دعا الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة الى ضرورة بناء ديمقراطي للحزب من خلال تقوية قاعدته النظالية وسط المناضلين وتسليحها بقيم ومبادىء الحزب الأساسية التي تهدف الى تجسيد ديمقراطية بمفهومها الحقيقي والتي من شأنها ضمان الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني قوي والرقي بالجوانب الثقافية والتعليمية وترقيةحقوق المرأة في المجتمع حتى تتمكن من ابراز قدراتها وطاقاتها في بناء المجتمع الى جانب الرجل.كما أكد السيد بوشافة في التجمع الشعبي الذي نشطه لمناضليه في بدار الثقافة علي سوايعي على ضرورة اشراك كل فئات المجتمع في المجهود الوطني وتحمل عبء الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر من أجل الخروج من هذا الوضع مشيرا الى توفر فرص كبيرة للوصول إلى التنمية المستدامة والتي من شأنها توفير ظروف حياة كريمة للمواطن الجزائري كما دعا إلى التغيير السلمي لإنهاء الأزمة المتعددة الجوانب والتي يعود أصلها إلى سنوات طويلة وليست وليدة الحاضر، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل ضمن هذا المنهج والالتزام بالدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الجزائركما استعرض بوشافة مطولا أولويات حزبه التي تتلخص في مجملها حول الاستمرار في النضال من أجل إرساء تغيير سلمي لبناء دولة ديمقراطية اجتماعية وفق مبادئ بيان الفاتح من نوفمبر 54 ومؤتمر الصومام، مؤكدا في ذات السياق أن الحزب سيظل واقفا ومستمرا عملا بمنهج مؤسس الجبهة حسين آيت أحمد، حيث ثمن الأمين العام للحزب الجهود المبذولة من قبل المناضلين بكل الولايات لنشر فلسفة وقيم ومبادئ الحزب في الأوساط الشعبية لتوسيع القواعد النضالية.وقد وعد الأمين الولائي للأفافاس بخنشلة الأستاذ نور الدين بن زعيم بإحداث المفاجأة في الانتخابات المقبلة عبر أكبر حزب معارض في الجزائر .

عمران بلهوشات