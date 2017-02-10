العثور على جثتي الطفلين زايد وشمس الدين بالطارف

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توقيف 7 أفراد وتفكيك قنابل وكشف كازمات ومخابئ سرية في عملية أمنية لعناصر الشرطة و قوات الجيش : إحباط هجمات إرهابية و تفكيك شبكة لدعم وإسناد الإرهابيين بجنوب ولاية خنشلة
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