العثور على جثتي الطفلين زايد وشمس الدين بالطارف

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استطاع غطاسو الحماية المدنية من استخراج جثتي الضحيتان من عمق مياه الوادي المسمى « بوقلالة» ببلدية العيون بالطارف مساء أمس الجمعة بعد مرور 24 ساعة عن اختفائهما. جثتا الضحيتين « م ، شمس الدين» 14 سنة و « ت، زايد» 14 سنة تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القالة، وحسب مصادرنا فإن الضحيتان قد خرجا من مدرستهما للعب مساء الخميس الماضي في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة وارتفاع منسوب المياه، ليختفي الطفلين في غمرة تدفق مياه وادي بوقلالة، مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى عين المكان إلى جانب مصالح الحماية المدنية التي سخرت 14 عونا للبحث على مسافة 8 كلم بحافة الوادي فتولى ثلاثة غطاسين من الحماية المدنية البحث وبعد 24 ساعة من اختفائهما ثم العثور على جثتيهما، في حين فتحت فرقة الدرك الوطني بالمنطقة تحقيق للتعرف على ملابسات هذا الحادث الأليم الذي ألم بسكان بلدية العيون ككل .

ن. معطى الله