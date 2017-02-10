إحباط هجمات إرهابية و تفكيك شبكة لدعم وإسناد الإرهابيين بجنوب ولاية خنشلة





علمت يومية آخر ساعة من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة و بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت في 48 ساعة الأخيرة من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في تقديم الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية المتمركزة بجنوب ولاية خنشلة على الحدود مع ولاية تبسة و دولة تونس الشقيقة وقد تم خلال العملية كشف كازمات ومخابئ تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية بإقليم دائرتي ششار وبابار بالإضافة إلى إحباط مفعول قنابل تم زرعها من قبل إرهابيين لاستهداف قوات الأمن والجيش المكلفة بعمليات التمشيط والمراقبة بجنوب ولاية خنشلة وحسب مصدر موثوق ليومية «آخر ساعة» فإن التحريات والأبحاث والتحقيقات السرية التي قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة ششار منذ أسابيع عديدة قد تمكنت في نهاية الأسبوع الجاري من إحباط هجمات إرهابية بالمنطقة كانت تستهدف قوات الجيش وأفراد الأمن خاصة بقرية العامرة التي تبعد عن مقر عاصمة البلدية ششار بحوالي 15 كلم ، أين تم أول أمس تفكيك مفعول قنبلة زرعها أفراد جماعة إرهابية تنشط بالمنطقة الجنوبية للولاية بحافة الطريق الولائي وهو المكان الذي شهد عدة تفجيرات إرهابية آخرها تفجير سيارة رباعية الدفع تابعة للخواص كانت تمر بالطريق دقائق قليلة قبل وصول دورية للدرك الوطني و قبلها تم استهداف قافلة لأفراد الجيش وأصيب عدد من العسكريين بجروح خطيرة ، وقد تدخل أفراد الشرطة والجيش بعين المكان ، أين تم تفكيك القنبلة وإحباط مفعولها ، وبالقرب من المكان تم تفكيك لغم آخر يبعد عن الطريق تم زرعه هو الآخر من قبل إرهابيين لاستهداف قوات الجيش والأمن . وكشف مصدر لـ«آخر ساعة» أن التحقيقات الجارية من قبل عناصر الشرطة قد تمكنت أيضا من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في تقديم الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية بالمنطقة الجنوبية واعتقلت مصالح الشرطة إلى حد يوم أمس أزيد من 7 أشخاص على ذمة التحقيق يشتبه في تقديمهم للمؤونة والغذاء والمعلومات للجماعة الإرهابية الناشطة بالمنطقة وقد أسفرت العملية الأمنية والتحقيقات الجارية مع الموقوفين عن كشف كازمات ومخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية في إخفاء المؤونة والسلاح وقد عثر بهذه الكازمات على أفرشة وأغطية ومواد غذائية وأشياء أخرى لم تكشف عنها المصالح الأمنية .وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لا تزال التحقيقات جارية من قبل قوات الجيش وعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للإيقاع بباقي أفراد شبكة الدعم والإسناد التي تعمل بجنوب ولاية خنشلة على الحدود الشرقية مع ولاية تبسة .

عمران.ب