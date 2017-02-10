مشادات و جرحى في احتجاجات بسبب الاستيلاء على مساحة خضراء بحي 700 سكن

عمران.ب

أقدم يوم أول أمس العشرات من سكان حي 700 سكن بمدينة خنشلة على تنظيم حركة احتجاجية تنديدا بقيام أحد الأشخاص بوضع أساسات بناء فوق أرضية شاغرة بالحي لغرض الاستيلاء عليها ، وأكد المحتجون أن القطعة مساحة خضراء كانت محل أطماع الكثير من ذوي النفوذ لكن وقوف السكان في وجه هؤلاء حال دون السطو عليها ، في المقابل يؤكد المتهم أنه يملك حكم قضائي و صيغة تنفيذية تملكه الأرضية المذكورة. وحسب مصدر لـ آخر ساعة فإن احتجاجات عارمة شهدها حي 700 سكن بقلب مدينة خنشلة بعد أن قام شخص يدعي ملكية أرضية شاغرة بالحي عن طريق أحكام قضائية بوضع سياج على المساحة ووضع لوحة تبين الأحكام القضائية ورخصة البناء الممنوحة له، أين سارع المواطنون المحتجون إلى إقتلاع السياج وتحطيم اللوحة والدخول في مواجهات مع المعني وأقاربه ، وقد عبر السكان عن رفضهم القاطع لبناء تلك المساحة الخضراء التي طالبوا بجعلها حديقة لأبنائهم ، في المقابل يصر صاحبها عن حقه في بناءها تنفيذا لأحكام قضائية صادرة باسم الشعب الجزائري تملكه الأرض المذكورة .وقد تسببت مشادات وقعت بين المحتجين وصاحب الأرضية عن وقوع إصابات وسط الطرفين وقد حال تدخل قوات الأمن دون وقوع الأسوأ.