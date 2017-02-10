انقلاب حافلة بالمدية يخلف 5 قتلى و30 جريحا





مازوز بوعيشة

وقع صباح أمس حادث مرور خطير بمدخل ولاية المدية تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل بخط أدرار - الجزائر العاصمة، كان على متنها 35 راكبا، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة البقية بجروح مختلفة. حيث كشفت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية حسب ما تداولته وسائل إعلامية أن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة وبضع دقائق من صباح أمس، أين انقلبت حافلة لنقل المسافرين على متنها 35 راكبا، بمدخل ولاية المدية وتحديدا ببلدية الوزرة وهو ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في عين المكان وإثنين آخرين بالمستشفى، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إستدعت إسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية بموقع الحادث ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نقلت جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليما والتي فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث والأسباب المؤدية إليه، خاصة وأنه راجت أخبار بموقع الحادث بأن الأسباب يحتمل أن ترجع للسرعة المفرطة وتعب وإرهاق السائق جراء طول المسافة المقطوعة ، سيما وأن الحافلة تعمل بخط أدرار - الجزائر العاصمة، وتجدر الإشارة إلى أن حوادث المرور في تزايد مستمر بطرقات الجزائر نتيجة للعديد من العوامل أهمها السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام إشارات المرور وغيرها.