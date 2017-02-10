وفاة المرأة المتورطة في قضية قتل مدير إبتدائية بسجن الحمامات بتبسة

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توفيت أول أمس، امرأة بالمؤسسة العقابية بالحمامات بتبسة، لأسباب مازالت غير معلومة، وقد فتحت الجهات المختصة بشأنها تحقيقا حثيثا لتحديد الأسباب التي أدت بها إلى الوفاة، مع العلم أن المتوفاة التي من مواليد 1975 والتي تنحدر من مدينة بئر مقدم، وضعت فيما سبق رهن الحبس المؤقت لتورطها في قضية قتل راح ضحيتها مدير مؤسسة ابتدائية، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد اكتشف أمر وفاتها يوم الخميس المنصرم، أين تم تبليغ الجهات الأمنية وبإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص تم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة خلفيات الوفاة إن كانت طبيعية أو بفعل فاعل، ويذكر أن مصالح أمن دائرة الشريعة، قد أوقفت منذ تاريخ 08 جانفي الفارط، إمرأة متورطة رفقة 03 أشخاص آخرين إثنان منهما ابني الضحية المتوفاة، وذلك لضلوعهم في جريمة القتل التي راح ضحيتها مدير مدرسة ابتدائية بالشريعة، خلفيات هذه الحادثة التي حركت الرأي العام في وقت سابق جاءت بعد العثور على جثة الضحية المقتول بمنطقة الردامة بعد أيام من اختفائه عن الأنظار حيث عمد الجناة إلى قتله في مكان شبه معزول قصد سرقة سيارته التي عثر عليها بعد أيام من الحادثة بأحد المناطق التابعة لإقليم ولاية خنشلة وقد أودع أنذاك الأشخاص المتورطون بعد إستكمال إجراءات التحقيق الحبس إلى حين جدولة قضيتهم والفصل فيها بمحكمة الجنايات.

الحمزة سفيان