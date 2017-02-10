العثور على قطع أثرية محمية قانونا وعدم التصريح بمكتشفات أثرية كانت بحوزة شخص

تمكنت مصالح أمن دائرة تازولت بولاية باتنة على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 39 سنة يقوم ببيع قطع أثرية مصنفة كمحمية تراثية، حيث وبعد تكثيف الأبحاث والتحري تم توقيف الشخص السالف الذكر الذي كان على متن سيارته وبإجراء عملية التفتيش تم العثور بحوزته على قطع أثرية مثمثلة في قطعة برونزية دائرية تعود للفترة الرومانية، رأس صغير لتمثال صنع من مادة الرخام الأسود اللون، رأس صغير لتمثال صنع من مادة الرخام الأبيض، وبالاستعانة بمديرية الثقافة لولاية باتنة تم التأكد أنها قطع أثرية محمية طبقا للقانون 04/98 الصادر بتاريخ 1998.06.15 بعد إستكمال الإجراءات ، أنجز ضده ملف جزائي بخصوص إخفاء وبيع مع عدم التصريح بمكتشفات أثرية محمية تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، الذي أحاله بدوره بموجب إجراءات المثول الفوري أمام قاضي الجلسة، أين تم تأجيل الجلسة إلى 2017.02.16 وأخلي سبيله.

شوشان.ح