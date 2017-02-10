مصرع شابين إختناقا بالغاز في بيت بالبعالة





لقي أول أمس، شابان تتراوح أعمارهما بين 26 و28 سنة وهما من أبناء العمومة، حتفهما في بيت بحي البعالة بطريق بكارية بتبسة، وذلك اختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة، وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تبسة في حدود السابعة والنصف من يوم الخميس الفارط، لأجل إسعاف وتحويل شابين في بداية اختناق بغاز ثاني أوكسيد الكربون، حيث تم تحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بحي الجرف، ورغم تدخلات الأطباء شاءت الأقدار أن يتوفا بقسم استعجالات تبسة.

الحمزة سفيان