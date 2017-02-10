مديرية التربية تحدد موعد مسابقة التنافس على 68 منصبا

حياة بودينار

حددت مديرية التربية لولاية سكيكدة موعد إجراء الاختبار الشفوي الخاص بأعوان الإدارة و ، أعوان حفظ البيانات ، و أعوان مكتب، التي أحيطت بالكثير من الإشاعات، وعلمت « آخر ساعة» أن الاختبار الشفهي الخاص ب 68 منصبا السالفة الذكر قد حدد يوم 18 من الشهر الحالي، وقبلها سيستلم المترشحون استدعاءاتهم من المؤسسات التربوية التي أودعوا فيها الملفات ابتداء من يوم الأحد.وأعلنت مديرية التربية منذ مدة معتبرة عن المسابقة قبل أن تحاط بصمت كبير جعل الإشاعات بالشارع السكيكدي تصنع الحدث بين قائل أنها ألغيت و آخر أنه تم التلاعب بالمناصب و منحت للمحظوظين تحت الطاولة، قبل أن يتم التأكيد أن سبب تأجيل المسابقة راجع لإنشغال المديرية بملفات الأساتذة الجدد ودراستها ، إضافة إلى سبب مهم أيضا وهو العدد الهائل للملفات المودعة من أجل المشاركة في المسابقة حيث وصل عددها إلى 68 ملفا ما يتطلب جهدا ووقتا مضاعفين لدراستها جميعا ، ما جعل إجراء المسابقة يتأخر.وذكرت مصادر أنه سيتم إقصاء الجامعيين في حال العثور على شهادات بالملفات تؤكد حصولهم على المستوى الجامعي و ليس النهائي حسب شروط المسابقة، التي سيشرف عليها مديرو ومفتشو قطاع التربية من أجل إنتقاء 68 شخصا يشتغلون بقطاع التربية الذي يعد – تقريبا – القطاع الوحيد حاليا الذي يفتح مناصب شغل و يساهم بفعالية في القضاء على البطالة.