إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف
أمن البلدين أولوية مشتركة بين الجزائر وتونس
08.02.2017
أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أمن الجزائر وتونس أولوية مشتركة بين البلدين وأن العمل سيبقى متواصلا لأهمية المرحلة القادمة والتي تحمل الكثير من التحديات الأمنية المشتركة والتي تخترق الحدود وفي الكلمة التي قدمها بدوي خلال مشاركته الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف بمشاركة وزير المجاهدين الطيب زيتوني والأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو وسفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار أما الجانب التونسي فقد ضم كل من وزير الداخلية لهادي مجدوب ووزير الدفاع فرحات حشاني أكد وزير الداخلية بدوي أن هذه التحديات منها التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات ستوجب مواقف مشتركة بين البلدين وتعتبر أولوية كبرى وذلك من خلال تفعيل الآليات العملية الموجودة واستحداث أخرى تتماشى واستفحال هذه الجرائم وإرساء أسس تعاون متينة لضمان حماية حدود البلدين والتعاون العملياتي بين جهازي أمن البلدين وأن إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف هي استمرار لرسالة شهداء البلدين وواجب تجاههم لتمتين وحدة البلدين وأعطت درسا في النخوة حين اختلطت دماء الشعبين في هذه الذكرى العزيزة وهي محطة يضيف بدوي لاستخلاص العبر والدروس من تضحيات أبطال رفضوا الاستعباد والاستنكار أمام مستعمر ظالم وقف أفراد الشعبين جنبا إلى جنب لإعلاء صوت الحق ونيل الحرية وأن هذا السيل من التضحيات يستدعي الارتقاء بالبلدين إلى أعلى مستويات التعاون الثنائي خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تقتضي التنسيق لمواجهة كل الأخطار التي تهدد البلدين وان البلدين مطالبين أكثر من أي وقت مضى إلى تمتين جسور التواصل والتعاون من خلال العمل المشترك لتنمية المناطق الواقعة على الشريط الحدودي للبلدين وهنا دعا الولاة هذه المرة إلى ضرورة عقد لقاءات دورية والخروج بورقة طريق من شأنها أن تحمل اقتراحات وتصورات لجعل هذه المناطق فضاء مشتركا للأمن والتنمية وفق مقاربة جديدة وأهداف واقعية مبنية على المنفعة المتبادلة والتي تحتاج إلى بيئة آمنة من أجل التكفل الأمثل بانشغالات سكان مناطق الشريط الحدودي وزير الداخلية التونسي السيد لهادي مجدوب صرح أن هذه الذكرى العظيمة هي تأكيد على تاريخ مشترك بين البلدين وأن أمن تونس من أمن الجزائر وأن البلدين في تنسيق متواصل للحفاظ على استقرار البلدين من أي تهديد وحماية البلدين مقدما شكره الكبير للسلطات الجزائرية التي قدمت دعما كبيرا للسلطات التونسية في المجال الأمني وأن الشغل الشاغل للسلطات التونسية هو التنسيق الكامل مع السلطات الجزائرية للتنمية لاسيما ما تعلق بمناطق الشريط الحدودي وأن بناء اقتصاد البلدين يدعم بناء المغرب العربي الكبير.
آ. ش
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