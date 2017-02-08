أمن البلدين أولوية مشتركة بين الجزائر وتونس





أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أمن الجزائر وتونس أولوية مشتركة بين البلدين وأن العمل سيبقى متواصلا لأهمية المرحلة القادمة والتي تحمل الكثير من التحديات الأمنية المشتركة والتي تخترق الحدود وفي الكلمة التي قدمها بدوي خلال مشاركته الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف بمشاركة وزير المجاهدين الطيب زيتوني والأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو وسفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار أما الجانب التونسي فقد ضم كل من وزير الداخلية لهادي مجدوب ووزير الدفاع فرحات حشاني أكد وزير الداخلية بدوي أن هذه التحديات منها التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات ستوجب مواقف مشتركة بين البلدين وتعتبر أولوية كبرى وذلك من خلال تفعيل الآليات العملية الموجودة واستحداث أخرى تتماشى واستفحال هذه الجرائم وإرساء أسس تعاون متينة لضمان حماية حدود البلدين والتعاون العملياتي بين جهازي أمن البلدين وأن إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف هي استمرار لرسالة شهداء البلدين وواجب تجاههم لتمتين وحدة البلدين وأعطت درسا في النخوة حين اختلطت دماء الشعبين في هذه الذكرى العزيزة وهي محطة يضيف بدوي لاستخلاص العبر والدروس من تضحيات أبطال رفضوا الاستعباد والاستنكار أمام مستعمر ظالم وقف أفراد الشعبين جنبا إلى جنب لإعلاء صوت الحق ونيل الحرية وأن هذا السيل من التضحيات يستدعي الارتقاء بالبلدين إلى أعلى مستويات التعاون الثنائي خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تقتضي التنسيق لمواجهة كل الأخطار التي تهدد البلدين وان البلدين مطالبين أكثر من أي وقت مضى إلى تمتين جسور التواصل والتعاون من خلال العمل المشترك لتنمية المناطق الواقعة على الشريط الحدودي للبلدين وهنا دعا الولاة هذه المرة إلى ضرورة عقد لقاءات دورية والخروج بورقة طريق من شأنها أن تحمل اقتراحات وتصورات لجعل هذه المناطق فضاء مشتركا للأمن والتنمية وفق مقاربة جديدة وأهداف واقعية مبنية على المنفعة المتبادلة والتي تحتاج إلى بيئة آمنة من أجل التكفل الأمثل بانشغالات سكان مناطق الشريط الحدودي وزير الداخلية التونسي السيد لهادي مجدوب صرح أن هذه الذكرى العظيمة هي تأكيد على تاريخ مشترك بين البلدين وأن أمن تونس من أمن الجزائر وأن البلدين في تنسيق متواصل للحفاظ على استقرار البلدين من أي تهديد وحماية البلدين مقدما شكره الكبير للسلطات الجزائرية التي قدمت دعما كبيرا للسلطات التونسية في المجال الأمني وأن الشغل الشاغل للسلطات التونسية هو التنسيق الكامل مع السلطات الجزائرية للتنمية لاسيما ما تعلق بمناطق الشريط الحدودي وأن بناء اقتصاد البلدين يدعم بناء المغرب العربي الكبير.

آ. ش