06 أحزاب وقائمة حرة يسحبون ملف الترشح لعضوية البرلمان بعنابة

عادل أمين

أفادت مصادر حزبية أمس الأربعاء لـ « آخر ساعة « أن 06 تشكيلات سياسية قام ممثليها بولاية عنابة بسحب ملفات الترشح لعضوية البرلمان من مديرية التنظيم والشؤون العامة تحسبا لموعد 04 ماي القادم إضافة إلى سحب قائمة حرة لملف الترشح .من جهتها لا تزال غالبية مقرات الأحزاب بولاية عنابة لم تفصل لحد الساعة في هوية متصدر قوائمها الانتخابية فغالبيتها تنتظر الفصل في دلك من طرف اللجان المركزية وفي هدا الصدد لا يزال مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني ينتظرون نهاية الشهر الجاري لمعرفة قائمة الحزب التي سيدخل بها المعترك الإنتخابي القادم حيث لا يزال الكل ينتظر تصدر وزير النقل والأشغال العمومية» بوجمعة طلعي « للقائمة من عدمه . أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فإن عملية جمع الملفات لا تزال جارية . وبخصوص جبهة العدالة والتنمية التي أعلنت عن تحالف اندمادجي مع النهضة والبناء تتحدث بعض المصادر على أن متصدر ولاية عنابة سيكون من نصيب جبهة العدالة والتنمية على غرار ولايات الطارف ، سواق أهراس، وسكيكدة وينتظر أن تنتهي عملية جمع الملفات في الـ 21 من الشهر الجاري واجتماع أقطاب أحزاب التحالف الثلاثة للفصل نهائيا في نصيب كل حزب بالولايات . ويبقى الاستثناء الوحيد حركة مجتمع السلم التي اختار مجلسها الشوري متصدر قائمته الانتخابية « عبد الوهاب دايرة» كما تتحدث مصادر من داخل الحركة الشعبية الجزائرية عن اعتزام ترشح النائبة الحالية «بيازة نبيلة» لعهدة ثانية ،أما حزب العمال فإن الحديث يدور حول اسم النائب الحالي «إسماعيل قوادرية« والنائبة «نادية بن جدو« في انتظار الفصل في دلك مركزيا. في نفس السياق أفادت مصادر مطلعة أن أحزاب صغيرة تنوي دخول السباق من خلال جمع التوقيعات على غرار حزب الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي فان الأخير الذي يعتزم سحب استمارات الترشح المتعلقة بجمع التوقيعات تحسبا للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل لكونه لا يتوفر على نصاب 04 بالمائة أو المنتخبين . من جهته قرر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية عنابة. ويتزامن هذا مع انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تدوم إلى غاية الـ22 فيفري الجاري تحسبا لتشريعيات ماي القادم وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبر الفارط و إلى غاية الـ 30 منه بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم .