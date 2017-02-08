« 5965 قاصر من دولة النيجر يستغلون في التسول»



صورة من الأرشيف

آ.ش

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة بن حبيلس أن 5965 قاصرا من دولة النيجر يستغلون في التسول بالمدن الجزائرية و4770 امرأة استغلت في الدعارة الأمر الذي دفع بترحيلهم من الجزائر بطلب من حكومتهم مشيرة أن عملية الترحيل جرت في ظروف انسانية بشكل يحفظ كرامة هؤلاء حيث تم ترحيلهم في حافلات تحت متابعة طبية وحملت كل رعية كمية 70 كلغ من المواد الغذائية وقد فندت مسؤولة الهلال الأحمر الجزائري كل إدعاء بأن هؤلاء رحلوا في شاحنات مشددة أن الجزائر مازالت تفتح ترابها للرعايا وتعمل على توفير كل الوسائل من أجل حياة كريمة ومن جانب آخر أن ولاية تمنراست المجاورة لدولة مالي سجلت نسبة 37 بالمئة من الخدمات الصحية بالولاية استفاد منها رعايا دول الساحل وبعضهم من استفاد من تحويل صحي إلى العاصمة بطائرات جزائرية وهو ما يؤكد أن الجزائر تقدم رعاية خاصة للرعايا الأفارقة وأنها تحولت إلى دولة محورية للعمل الإنساني بشهادة المنظمات الدولية التي زارت الجزائر في العديد من المناسبات وما وقفت عليه هذه المنظمات من رعاية وفرتها الدولة والهلال الأحمر الجزائري وبمناسبة أحداث ساقية سيدي يوسف أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري رفقة السيد عبد الغاني فيلالي والي الولاية وبحضور رئيسة الهلال الأحمر التونسي على إنطلاق قافلة تضامن محملة بالأفرشة والمواد الغذائية وجهت إلى المناطق التونسية الواقعة على الشريط الحدودي والتي تضررت من موجة البرد الأخيرة .