أكثر من ألف جريمة الكترونية خلال سنة 2016





ا.ن

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأنترنت المصادف لـ 07 فيفري من كل سنة والذي تحتفل به أكثر من 100 دولة عبر العالم، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل أكثر من 1055 جريمة إلكترونية خلال سنة 2016 تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت، الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية ، الاحتيال عبر الأنترنت ، وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية و التي تورط فيها أكثر من 946 شخصا. في نفس السياق، و بهدف تعزيز استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن وهادف لاسيما في أوساط الأطفال والشباب، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية تحسيسية تحت عنوان : «كن أنت التغيير»: «لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل» وذلك بالإستعانة بصفحتيها للتواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وكذا الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني .وتهدف هذه الحملة إلى ترسيخ الوعي الجماعي والمشترك والتحلي بروح المسؤولية التي يجب أن يحملها على عاتقه كل مستخدم للإنترنت مهما كان سنه وعمله ومنصبه ووضعه الإجتماعي وكذا تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب.كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني جميع متتبعيها عبر موقعها الرسمي و شبكتي التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر إلى المشاركة بقوة في تعميم هذه النصائح و النداء بصوت واحد «كن أنت التغيير»: «لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل».