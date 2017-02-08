الأضرار اقتصرت على الجانب المادي

حريق يلتهم مديرية الصحة بعنابة

08.02.2017

 


شب أمس في حدود الساعة الثانية بعد الظهر حريق على مستوى مقر مديرية الصحة لولاية عنابة ، حيث تسببت شرارة كهربائية حسب التقرير الأولي لمصالح الأمن والحماية المدنية في اشتعال النيران على مستوى الطابق الأرضي وهو ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق قبل انتقاله إلى أقسام أخرى من مقر المديرية ، هذا واقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط.

 

وحيد.هـ

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك