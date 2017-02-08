حريق يلتهم مديرية الصحة بعنابة





شب أمس في حدود الساعة الثانية بعد الظهر حريق على مستوى مقر مديرية الصحة لولاية عنابة ، حيث تسببت شرارة كهربائية حسب التقرير الأولي لمصالح الأمن والحماية المدنية في اشتعال النيران على مستوى الطابق الأرضي وهو ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق قبل انتقاله إلى أقسام أخرى من مقر المديرية ، هذا واقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط.

وحيد.هـ