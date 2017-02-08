ارتفاع أسعار جميع أنواع القهوة بـ 40 دج للكيلوغرام الواحد





ستعرف أسعار القهوة بدءا من نهار اليوم ارتفاعا ملحوظا قدر بحوالي 40دج للكيلوغرام الواحد وذلك حسب ما قرره منتجو و محولو هذه المادة وقد أكد الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الخبر على صفحته بالفايسبوك مشيرا أن هذا الارتفاع في الأسعار سيمس كل أنواع القهوة سواء المحمصة أو الخضراء. وقد عرفت أسعار القهوة في مختلف محلات بيع المواد الغذائية بالجزائر العاصمة مند حوالي خمسة عشر يوما ارتفاعا في أسعار مختلف العلامات التجارية لهده المادة قدرت بـ 15 دينارا حيث يبلغ سعر أرخص أسعار علب القهوة المعبأة محليا بـ 170 دج دون احتساب الزيادة الجديدة المطبقة بدءا من هدا اليوم أو يوم السبت المقبل على أقصى تقدير وهو ما سيجعل المواطنين يعيدون حساباتهم في استهلاك هذه المادة وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المقاهي الدين رفعوا مؤخرا أسعار كوب القهوة على مستوى الجزائر العاصمة .وينشط في سوق القهوة بالجزائر 2000 من مستوردين ومحوّلين ومتعاملين اقتصاديين فيما تسجل أكثر من 80 علامة مختلفة يتم تداولها في السوق وتستورد الجزائر ما بين 260 و300 مليون دولار من القهوة سنويا ويتناول المستهلك الجزائري الروبيستا بنسبة 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة للأرابيكا أو الممزوج بينهما. وقد صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي يؤطر إنتاج وتجارة القهوة ويتضمن هدا المرسوم تخفيض نسبة السكر في المتنوج المسمى قهوة محمصة بالسكر و إدراج هذا النص يأتي بعد النتائج التي أسفر عنها تحقيق وطني قامت به الوزارة والذي كشف عن العديد من المخالفات في إنتاج وتسويق القهوة من بينها وجود السكر في محتوى القهوة المحمصة وعدم احترام نسب السكر المسموح بها في المنتوج المسمى «قهوة محمصة بالسكر« .هذا ويبقى المواطن البسيط الوحيد من يدفع ثمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أتقلت كاهله لتوصف سنة 2017 بسنة الزيادات المتتالية .

حنان.ب