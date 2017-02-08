وفد عن منظمة الزراعة والتغذية العالمية بجيجل

م. مسعود

مما أثر على مداخيل ولاية جيجل من عائدات بيع هذه الأخيرة بعدما كانت تشكل الرقم واحد على قائمة مداخيل الولاية وحتى في قائمة الصادرات نحو الخارج والتي تراجعت من ستة ملايين دولار إلى أقل من مليونين خلال العام المنقضي .وقد زار وفد المنظمة العالمية للزراعة والتغذية مناطق عدة بولاية جيجل بمعية وفد عن مديرية الغابات بجيجل التي تؤطر هذه الزيارة الخاصة ، وكانت بلدية برج الطهر أول وجهة لهذا الوفد الهام الذي بحث بمعية مديرية الغابات بالولاية آليات جديدة لتنمية ثروة الفلين بجيجل باعتبارها مورد اقتصادي هام رقم مهم في معادلة التوازن الإيكولوجي والبيئي بعاصمة الكورنيش ، وزار وفد عن المنظمة العالمية للزراعة والتغذية عدة غابات بولاية جيجل لتنفيذ تجربته النموذجية لرعاية أشجار الفلين وإيجاد مساحة مناسبة لإقامة هذه التجربة من أجل جعلها نموذج مستقبلي لرعاية وتطوير هذه الثروة الهائلة ومن ثم وقف النزيف الحاد الذي تعرضت له هذه الأخيرة في السنوات الماضية بفعل عوامل طبيعية وانسانية وفي مقدمتها الحرائق التي أتلفت مئات الآلاف من أشجار الفلين ، ناهيك عن التدمير الممنهج لهذه الثروة من قبل عصابات وأفراد ينشطون في تجارة الخشب والفلين والذين تمكنت مصالح الأمن من توقيف العشرات منهم في حملات مداهمة وتوقيفات بمختلف مناطق الولاية . وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى خسارة جيجل لأكثر من 50 بالمائة من ثروة الفلين التي كانت تشتهر بها في العقود الماضية والتي كانت تشغل آلاف الأشخاص وهو ما أثر على موارد الولاية التي كانت مادة الفلين تشكل رقما ثقيلا في إنتاجها المحلي ومصدر دخل هام من خلال تصدير كميات مهمة من هذه المادة نحو الخارج بدليل تراجع إنتاج الولاية من الفلين خلال العامين الماضيين إلى أقل من 13 ألف طن وهو ما يمثل أقل من ثلث الإنتاج الذي حققته الولاية خلال السنوات الماضية .