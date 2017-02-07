مشكل الصكوك البريدية واكتظاظ مراكز البريد يؤرقان المواطنين





بونوالة. ص

ينتظر العديد من المواطنين موعد العمل ببطاقة الدفع الالكتروني « الذهبية» التي أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر قبل شهرين والتي تسمح بإجراء مختلف المعاملات الالكترونية ،حيث يمكن لحاملي هذه البطاقة استخراج الأموال عبر الموزع الآلي والشبابيك داخل المكاتب البريدية،كما تعمل هذه البطاقة بمعيار يحمي ويؤمن حسابات الزبائن بعد أن يتم التأكد من حقيقية هويتهم في العالم الافتراضي وذلك بإدخال الرمز السري الخاص بنظام الترميز والذي من خلاله يتم التأكد من هوية مستعمل البطاقة ،و ستتيح هذه البطاقة التي تعمل بنظام EMV لحاميلها, زيادة على إجراء مختلف عمليات سحب ودفع الأموال على حساباتهم البريدية عبر الأنترنات, تسديد الفواتير الاستهلاكية الخاصة بالكهرباء والغاز والماء كما ستخفف الضغط على مراكز البريد،الذي يعرف اكتظاظا كبيرا خاصة مع نهاية كل شهر والتي تتزامن مع ضخ العديد من المؤسسات لرواتب العمال في وقت واحد، وهذا ما لحظناه أثناء الزيارة التي قمنا بها لبعض مراكز البريد بعنابة خاصة مركز البريد المقابل للميناء الذي يعرف اكتظاظ كبيرا خاصة بعد غلق البريد المركزي من أجل الترميمات ،كما أنه أثناء العمل بهذه البطاقة سيتم إلغاء العمل ببطاقة الدفع الالكتروني السابقة، والحصول عليها سيكون سهلا وذلك عبر التسجيل في الانترنات كما ستحل هذه البطاقة مشكل الصكوك البريدية التي يشتكي منها المواطنون حيث حملوا المسؤولية للجهات المختصة ، لكن مسؤول بمركز بريد بعنابة أكد لنا أن المشكل يعود إلى تغيير المواطنين لأماكن إقامتهم حيث يضعون عنوان منزل وبعد التنقل لتسليمهم صكوكهم البريدية يتفاجئون بتغييرهم لمقر سكناتهم ما يجعلهم يجدون صعوبة في تسليمهم ،وأضاف أنهم تلقوا تعليمة بأن أي صك بريدي يستخرج يبقى لديهم إلا في حالة وفاة صاحبه ،من جانب آخر تسعى مؤسسة بريد الجزائر إلى تحقيق الهدف الذي سطرته وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال والمتمثل في تزويد 20 مليون من أصحاب الحسابات البريدية الجارية بهذه البطاقات لتخفيف الضغط الكبير على مراكز البريد و عصرنة خدماتها.