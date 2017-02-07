رياح قوية وثلوج بالمناطق الشرقية والوسطى للوطن





أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن رياح قوية ستشهدها الولايات الشرقية والوسطى تتجاوز سرعتها 70 كلم/ سا منها الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المسيلة. أوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية عن قدوم اضطراب جوي يمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية للوطن ابتداء من صبيحة اليوم الأربعاء ويدوم إلى غاية 09 مساءا.وأضافت النشرية عن تساقط للثلوج ابتداء من اليوم بعد الزوال إلى غاية نهار الخميس وقد يتعدى سمكها 20 سم بالمناطق التي يتجاوز 900 متر، منها البويرة، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة.

عادل أمين