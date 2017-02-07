ابتداء من صبيحة اليوم إلى غاية غدا الخميس

رياح قوية وثلوج بالمناطق الشرقية والوسطى للوطن

07.02.2017

 


أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن رياح قوية ستشهدها الولايات الشرقية والوسطى تتجاوز سرعتها 70 كلم/ سا منها الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المسيلة. أوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية عن قدوم  اضطراب جوي يمتد إلى المناطق الوسطى والشرقية للوطن ابتداء من صبيحة اليوم الأربعاء ويدوم إلى غاية 09 مساءا.وأضافت النشرية عن تساقط للثلوج ابتداء من اليوم بعد الزوال إلى غاية نهار الخميس وقد يتعدى سمكها 20 سم بالمناطق التي يتجاوز 900 متر، منها البويرة، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة.  

عادل أمين

 

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