وزارة البيئة تفتح تحقيق حول صناعة الأكياس البلاستيكية

تعهد وزير الموارد المائية والبيئة «عبد القادر والي « بفتح تحقيق قريبا حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية و مدى مطابقتها للمعايير العالمية.و أوضح والي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول «الشراكة من أجل البيئة» بولاية البليدة أن دائرته الوزارية ستقوم قريبا بفتح تحقيق حول مدى التزام بعض المصانع التي تقوم بصناعة الأكياس البلاستيكية بالمعايير المحددة.وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان ولائية ستقوم بمراقبة عمل هذا النوع من المصانع و الوقوف عن كثب على مدى التزام القائمين عليها بالقوانين المنظمة لنشاطها، مشيرا إلى أن «الأشخاص» الذين يقومون بتصنيع هذا النوع من البلاستيك معروفين ويراعون جميع الشروط المحدد لتصنيع هذه الأكياس إلا أنه هناك منتجين آخرين غير معروفين و لا يلتزمون بهذه القواعد.وقال الوزير إن الأكياس البلاستيكية التي تصنع وفق المعايير المعروفة لديها «مدة حياة» محددة في المقابل فان الأكياس التي لا يراعي مصنعوها هذه القوانين لا تتحلل إلا بعد مائة سنة على الأقل مما يشكل خطرا حقيقيا على البيئة.

عادل أمين