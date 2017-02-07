مطالب الخبازين في لقاء تشاوري مرتقب بين اتحاد التجار والوزير الأول





كشفت مصادر (مطلعة) أن مطالب الخبازين المختلفة على رأسها مطلب رفع تسعيرة الخبز أو الزيادة في هامش الربح لأصحاب المخابز موجودة فوق مكتب الوزير الأول «عبد المالك سلال» حيث يرتقب أن يعقد اجتماع تشاوري في الأيام القليلة القادمة بين «سلال» ووزير التجارة بالنيابة « عبد المجيد تبون « والأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين «صالح صويلح « الاجتماع الذي يندرج في إطار اللقاءات التشاورية الدورية بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين وينتظر أن يتم التطرق إلى أهم المطالب المرفوعة للخبازين والحلول الكفيلة لمعالجتها لإيجاد بدائل لمطلب رفع التسعيرة للخبز العادي التي تدعم الدولة المادة الأولية «الفرينة». ويأتي هدا للحفاظ على هده المهنة من جهة ولحماية المواطن من الزيادات العشوائية من جهة أخرى. ويتزامن هدا مع بداية حركة الإضرابات في وسط قطاع الخبازين مثلما عليه الحال بولاية عنابة وسط مخاوف من اتساع رقعة الإضرابات لتصبح وطنية لكون المطالب المرفوعة حلها يكتسي طابعا وطنيا. وكان الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين قد التقى مطلع العام الجاري بالوزير الأول «عبد المالك سلال» و تم من خلالها التطرق إلى أهم المشاكل التي يعاني منها التجار وعقب اللقاء صرح صويلح لوسائل الإعلام بأن الخبز والحليب -بالخصوص- لن يعرفا أي ارتفاع في الأسعار السنة الجارية. مؤكدا أن الهيئة التي يرأسها رفعت مطلب الحفاظ على أسعار الخبز والحليب أمام الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة اللقاء الذي جمعها وإياه بمقر الحكومة.

عادل أمين