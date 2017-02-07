مباركي يؤكد على أهمية التكوين التطبيقي بالمؤسسات الاقتصادية

أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أنه قد تم تسجيل 240 ألف شاب جديد لدورة فيفري للسنة الجارية وأضاف المتحدث أن وزارته قد تجددت من أجل إنجاح الدورة الحالية حيث سخرت لهدا الغرض هياكل جديدة من بينها تسع مؤسسات تكوينية جديدة وخمسة معاهد وطنية و أربعة مراكز تكوين وفي نفس الإطار صرح الوزير أنه قد تم تعيين 600 مكون سيباشرون العمل لأول مرة بعد توظيفهم في 2016 و الخضوع لتكوين بيداغوجي لمدة سنة.وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صرح أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أنه خلال دورة فيفري 2016 تم تسجيل أكثر من 200 ألف شاب جديد لدورة فبراير وخروج أكثر من 140 ألف شاب أما عن المدونة الوطنية للتكوين فقد أكد الرجل الأول على رأس القطاع أنها تضم حاليا 442 تخصصا يتم تجديده هده التخصصات كل ثلاث سنوات من حيث المضامين والبرامج وفي هذا السياق أضاف مباركي أن القطاع يستحدث سنويا من ثلاث إلى خمس تخصصات جديدة تتماشى مع سوق العمل.من ناحية أخري شدد الوزير على أهمية التكوين التطبيقي على مستوى المؤسسات الاقتصادية مبرزا ما له من فائدة يستفيد منها المكون مما يساعد على إدماجه تلقائيا في سوق العمل دون عقبات الأمر الذي يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة نتيجة الخبرة المكتسبة مقارنة مع النظام النظري ولهدا السبب قال الوزير أن أغلب دول العالم تستخدم هدا النظام حيث تبلغ نسبة المكونين المتربصين لدى المؤسسات بالخارج إلى قرابة ثمانين بالمائة فيما لا تزال الجزائر لن تتخطى نسبة الأربعين بالمائة فقط فيما تسعى الوزارة إلى رفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة .كما شدد مباركي على ضرورة العمل على تحسين نوعية التكوين و أهمية الحوار و التشاور بين مختلف الفاعلين في القطاع. وفي هذا الخصوص أوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة ضمن إستراتيجية الحكومة يجب تنفيذها و تطويرها في إطار التشاور و الحوار الدائمين مع الشريك الاجتماعي حول ظروف العمال و هذا من اجل إقرار مناخ هادئ يشجع على تطوير القطاع.

حنان.ب